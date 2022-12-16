Источник: Сьюзи Вольф может возглавить «Уильямс»

Бывшая гонщица, руководитель команды «Вентури» в Формуле-Е Сьюзи Вольф может стать новым руководителем «Уильямса» в Формуле-1, сообщает SoyMotor.



Как сообщает источник, этому может помешать два фактора — во-первых, неизвестно, готова ли Сьюзи работать на протяжении 23 гонок в сезоне, а во-вторых — негативную роль может сыграть конфликт интересов, поскольку муж Сьюзи, Тото Вольф, возглавляет «Мерседес».



У Вольф уже есть опыт работы в «Уильямсе», она знакома с командой, поскольку работала в ней в качестве резервного гонщика и тест-пилота с 2012 по 2015 год. Вольф закончила карьеру гонщика в конце 2015 года.



В прошлом сезоне под её руководством команда «Вентури» стала вице-чемпионом командного зачёта Формулы-Е. После преобразования коллектива в «Мазерати», Вольф покинула команду.