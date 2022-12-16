Чжоу: Боттас очень открытый человек, он всегда готов помочь советом

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу поделился мнением о своём напарнике Валттери Боттасе.



«Он очень открытый человек. Он ничего не скрывает. Так что было здорово видеть, как мы работали вместе. Мы отлично сработались как команда. Я всегда думаю о том, что будет лучше для команды. Или, когда мы находимся на трассе, я думаю о том, что напарники должны помогать друг другу, если кто-то из нас сражается за очки.



Это создаёт хорошую атмосферу, а дальше нужно выстраивать хорошие отношения. Валттери всегда готов помочь мне советом. Особенно это было заметно в первых шести гонках, потому что на тот момент я многого не знал. Его советы несли пользу, потому что он и сам прошёл путь от дебютанта до пилота с десятилетним опытом. Я тоже хочу пройти этот путь», — приводит слова Чжоу GPFans.