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Алонсо: меня пугает перспектива просто сидеть дома

Алонсо: меня пугает перспектива просто сидеть дома
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Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что боится момента, когда ему придётся окончательно отказаться от выступлений в гонках.

«Я никогда не думал, чтобы полностью порвать с гонками. Пугает ли меня жизнь после завершения карьеры? Пугает. У меня нет запасного плана. Я всю свою жизнь провёл в гонках и хорошо умею только это. Я не учился ничему другому, и вся моя жизнь связана с автоспортом.

Если придётся в будущем покинуть Формулу-1, я точно буду гоняться в другом месте. Например, я всё ещё хочу выиграть на «Дакаре». А перспектива просто сидеть дома меня пугает», — приводит слова Алонсо Auto Motor und Sport.

По ходу минувшего сезона 41-летний Фернандо Алонсо подписал долгосрочный контракт с «Астон Мартин», за который начнёт выступать с 2023 года.

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