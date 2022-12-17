Хорнер: у «Мерседеса» было похмелье в 2022 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о неудачах «Мерседеса» в прошедшем сезоне.



Немецкая команда выиграла всего одну гонку за сезон и заняла третье место в Кубке конструкторов.



«Перед началом сезона я бы в это никогда не поверил. Думаю, что прошлогодний чемпионат, а особенно его концовка отняли много сил и у «Мерседеса» было похмелье в этом году. Почему похмелье? Потому что это первый раз, когда у них не было доминирующей машины. Поэтому было прекрасно победить их в прошлом сезоне и затем вновь это сделать в этом году.



Я невероятно горжусь своей командой. Она подняла планку, вернулась в борьбу, по ходу сезона приспосабливаясь к изменениям в регламенте, и демонстрировала хорошую работу со стратегией. Оба гонщика сыграли свою роль и одержали ряд больших побед», — приводит слова Хорнера GPFans.