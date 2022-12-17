Экс-пилот Ф-1 — о переходе Шумахера в «Мерседес»: возможно, Штайнер упустил великий талант

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук прокомментировал решение Мика Шумахера присоединиться к «Мерседесу» в качестве резервного пилота.



«Для Мика важно вернуться туда, где он получит поддержку. Плохо, что нет постоянного места в Формуле-1, но в «Мерседесе» у него будет возможность держать себя в форме. Он быстро вольётся в команду. На этом этапе карьере год работы с такой топ-командой, как «Мерседес», может иметь большое значение. К тому же жизнь непредсказуема: кто-то может выбыть по какой-то причине — и Мик там. Хороший пример — Ник де Врис.



Пилотам нужны поддержка, комфорт, а Штайнеру это не удавалось. Он на это не способен и, возможно, упустил великий талант. Для Мика 2023 год должен стать чистым листом», — цитирует Штука Motorsport-Total.

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