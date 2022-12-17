Чандхок: «Ред Булл» должен попытаться заполучить Норриса

Бывший пилот Формулы-1, ныне авторитетный эксперт Карун Чандхок уверен, что Ландо Норрис может стать подходящим напарником для Макса Ферстаппена в «Ред Булл».
«Полагаю, что «Ред Булл» стоит приложить усилия и постараться заполучить в свою команду Ландо Норриса. Он стал бы подходящим напарником для Макса Ферстаппена», — заявил Чандхок, подводя итоги сезона Формулы-1 на Sky Sports.
Действующий контракт Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитан до конца 2025 года. В минувшем сезоне британский пилот занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 122 очка.
Макс Ферстаппен, в свою очередь, досрочно выиграл чемпионат мира. Нидерландский гонщик набрал 454 очка. Сейчас напарником Ферстаппена является Серхио Перес, чей контракт истекает в конце 2024 года.
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