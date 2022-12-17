Джордж Расселл: «Мерседес» не забыл, как строить быстрые машины

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что его команда способна прогрессировать в дальнейшем и сможет представить конкурентоспособный болид.
«Команда не забыла, как строить быстрые болиды, просто в этом году допустили ошибку. Мы пошли по пути, который был неправильным. Порой нужно время, чтобы выбраться из такой ситуации. И сейчас кажется, это удалось сделать. Мы отстаём на шаг от «Феррари» и «Ред Булл», но к первой гонке нового сезона подойдём, став намного сильнее.
В такой команде, как «Мерседес», всегда ждёшь побед. Я чувствовал, что был готов к борьбе за победу, но пришлось поумерить свои ожидания. И в этом году в том числе было любопытно посмотреть, как мы справимся с такой ситуацией. Я здесь надолго, и хотелось бы, чтобы трудности прошедшего сезона помогли команде в ближайшие годы», — приводит слова Расселла BBC.
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