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Эксперт назвал первые технические детали болида «Феррари» на сезон-2023

Эксперт назвал первые технические детали болида «Феррари» на сезон-2023
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Итальянский технический эксперт Паоло Филизетти раскрыл первые подробности, касающиеся машины «Феррари» на сезон-2023.

В своей колонке на RacingNews365 Филизетти отметил, что новая машина не будет серьёзно отличаться от машины 2022 года визуально, однако аэродинамически новый болид не будет повторять своего предшественника.

Основные изменения в сравнении с F1-75 в новом болиде будут касаться днища. Кроме того, по информации Филизетти, будут изменены и боковые понтоны, причём их конструкцию частично позаимствуют у машины «Ред Булл» 2022 года. Особенная форма понтонов машины 2022 года «Феррари» сохранится, однако их задняя часть будет больше сужаться и иметь полукруглый профиль, что позволит машине снизить лобовое сопротивление.

Кроме того, понтоны получат более низкий профиль с сравнении с машиной прошедшего сезона. При этом выступ между дефлектором и днищем станет более заметным, что также использовалось на чемпионской машине «Ред Булл» в минувшем сезоне.

В новой машине «Феррари» будет и полностью обновлённое шасси. Также большие изменения претерпит диффузор — в частности, ради этих целей будет переделана коробка передач. В связи с этим изменится и конструкция задней подвески — в отличие от передней, которая останется без изменений.

Коснутся изменения и силовой установки, которая, по информации эксперта, станет не только надёжнее, но и мощнее на 30 л.с. в сравнении с предыдущей версией.

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