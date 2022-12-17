Сайнс: Марк Маркес в Формуле-1 был бы Айртоном Сенной

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о своём близком друге, чемпионе MotoGP Марке Маркесе.



«Маркес в Формуле-1 был бы Айртоном Сенной. Я в этом полностью уверен. Он способен на невероятные вещи, и он единственный из тех, кого я видел. Сенна был таким же.



Может быть, его можно было бы сравнить и с Максом Ферстаппеном, но я предпочитаю Сенну», — приводит слова Карлоса сайнса FormulaPsiion.



Маркес является шестикратным чемпионом MotoGP. Напомним, Маркес получил перелом плеча в первой гонке сезона-2020, из-за чего пропустил оставшиеся гонки сезона, начало и конец 2021-го и значительную часть сезона-2022. Испанец перенёс четыре операции из-за травмы.



Кроме того, в 2022 году Марк получил серьёзные травмы и сотрясение мозга после своего падения, произошедшего во время разминки в преддверии гонки Гран-при Индонезии. Он потерял управление на скорости приблизительно 190 км/ч, после чего упал и ударился головой.



Несмотря на все злоключения, спортсмен смог одержать три победы в 2021 году.