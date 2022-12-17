Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший президент ФИА Жан Тодт встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино

Бывший президент ФИА Жан Тодт встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино
Комментарии

Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино на матче за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.

«Отличная атмосфера на стадионе на чемпионате мира по футболу с президентов ФИФА Джанни Инфантино на матче за третье место!», — подписал фотографию в своих социальных сетях Жан Тодт.

Напомним, сборная Марокко уступила в полуфинале чемпионата мира национальной команде Франции (0:1), а сборная Хорватии проиграла команде Аргентины (0:3).

Финал чемпионата мира по футболу состоится завтра, 18 декабря. Начало финального матча — в 18:00 мск.

Напомним, Тодт покинул свой пост президента ФИА в прошлом году.

Судейский скандал в матче за бронзу на ЧМ! Марокканцы ещё должны сказать спасибо! LIVE Судейский скандал в матче за бронзу на ЧМ! Марокканцы ещё должны сказать спасибо! LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022