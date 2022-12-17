Бывший президент ФИА Жан Тодт встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино
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Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино на матче за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.
«Отличная атмосфера на стадионе на чемпионате мира по футболу с президентов ФИФА Джанни Инфантино на матче за третье место!», — подписал фотографию в своих социальных сетях Жан Тодт.
Напомним, сборная Марокко уступила в полуфинале чемпионата мира национальной команде Франции (0:1), а сборная Хорватии проиграла команде Аргентины (0:3).
Финал чемпионата мира по футболу состоится завтра, 18 декабря. Начало финального матча — в 18:00 мск.
Напомним, Тодт покинул свой пост президента ФИА в прошлом году.
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