Бывший президент ФИА Жан Тодт встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино

Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино на матче за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.



«Отличная атмосфера на стадионе на чемпионате мира по футболу с президентов ФИФА Джанни Инфантино на матче за третье место!», — подписал фотографию в своих социальных сетях Жан Тодт.



Напомним, сборная Марокко уступила в полуфинале чемпионата мира национальной команде Франции (0:1), а сборная Хорватии проиграла команде Аргентины (0:3).



Финал чемпионата мира по футболу состоится завтра, 18 декабря. Начало финального матча — в 18:00 мск.

Напомним, Тодт покинул свой пост президента ФИА в прошлом году.