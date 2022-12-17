Сейвуд прокомментировал слухи о сотрудничестве «Ред Булл» и «Форда»

Авторитетный британский журналист Джо Сейвуд прокомментировал слухи о возможном сотрудничестве «Ред Булл» и «Форда» в 2026 году.



«Ред Булл» потратил огромную сумму на то, чтобы начать свой собственный бизнес по производству силовых агрегатов, но это выглядит очень дальновидной стратегией. У них будет контроль, и мы не увидим того хаоса, который был, когда они работали с «Рено» или того, что было, когда «Макларен» был с «Хондой».



Red Bull Powertrains должен стать ошеломляющим успехом, если команда сможет создать конкурентоспособный двигатель в 2026 году. Так стоит ли удивляться, что приходят такие бренды, как «Форд», «Хонда» и «Порше»? Это может быть даже «Альфа Ромео».



Вопрос для «Ред Булл» сейчас в том, какой автопроизводитель отвечает всем требованиям. По логике вещей это будет компания, которая предложит больше всего и создаст меньше всего проблем. «Порше» хотели контролировать то, что делают, но в «Ред Булл» не хотели, чтобы им указывали, и сделка развалилась. «Хонда» всегда занималась своим делом сама, потому что они хотят обучать своих инженеров и получать новые технологии. Так что они тоже не совсем подходят. На данный момент всё это — брак по расчёту, который хорошо работает, но новый двигатель «Ред Булл» вряд ли будет носить название «Хонда».



«Форд» является хорошим кандидатом. Разделить постель с «Ред Булл» более чем имеет смысл для них», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.