Лео Туррини: мы так заблуждались по поводу Мика Шумахера

Авторитетный итальянский журналист Лео Туррини высказался об уходе Мика Шумахера из Академии «Феррари».
«Я не скажу чего-то нового, но в любом случае извините — мы слишком сильно ошиблись. Хэппи-энда в данной истории быть не могло. Сказок не бывает. Мы так заблуждались, мы настоящие неисправимые романтики», — написал Лео Туррини в своём блоге.
Мик присоединился к «Феррари» через программу молодых пилотов в 2019 году и в качестве пилота FDA в течение двух сезонов выступал в Формуле-2 в составе команды «Премы». Он выиграл три гонки и завоевал чемпионский титул в 2020 году. В следующем году он дебютировал в Формуле-1 в составе команды «Хаас». Он выступал за команду в течение двух лет, стартовав в 43 гонках и набрав 12 очков. Кроме того, он стал резервным гонщиком «Феррари» на сезон Формулы-1 2022 года.
Напомним, Мик продолжит карьеру в качестве резервного гонщика в «Мерседесе».
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