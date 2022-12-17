Алекс Палоу: Сайнсу по силам выиграть титул

Испанский пилот IndyCar Алекс Палоу поделился мнением о своём соотечественнике, пилоте «Феррари» Карлосе Сайнсе.



«Карлосу Сайнсу по силам сразиться за титул чемпиона мира. Довольно сложно хорошо провести весь сезон. В минувшем чемпионате ему не хватало удачи», — приводит слова Алекса Палоу Marca.



Напомним, по итогам сезона-2022 Карлос Сайнс стал пятым в личном зачёте чемпионата мира, набрав 246 очков.



При этом в сезоне-2022 Карлос одержал первую победу в карьере, выиграв Гран-при Великобритании.



Напарник Сайнса Шарль Леклер закончил чемпионат на второй позиции, записав на свой счёт 308 баллов. Чемпионом мира во второй раз подряд стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, набравший 454 очка.

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