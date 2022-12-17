Риккардо считает, что только усугубил проблемы в «Макларене» попытками их решить

Бывший гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мыслями о сложностях, с которыми он столкнулся в команде.
«Я оглядываюсь на свою самую первую гонку с „Маклареном“, когда я превзошёл Лендо в квалификации в Бахрейне в 2021 году. Тогда я ещё не до конца разбирался в машине, так что мне интересно — а не заблудились ли мы где-то по дороге? Пытался ли я слишком сильно? Может быть я ушёл от своих сильных сторон, пытаясь адаптироваться к машине?
Интересно, но мы боролись с этим, команда пыталась понять, что случилось и как это исправить. Но я не идеален, у меня есть слабости, и эта машина обнажает некоторые из них. Мне есть над чем поработать, но, очевидно, я недостаточно часто находил способ слиться с этой машиной. Было что-то фундаментальное в этой машине, чего я не понял", — приводит слова Риккардо RacingNews365.
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