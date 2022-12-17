Чжоу считает, что «Альфа Ромео» опаздывала с обновлениями машины в 2022 году

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу остался недоволен работой команды над обновлениями в сезоне-2022.
«Всё довольно просто — другие команды работали над обновлениями каждый уикенд. Мы же привезли первый пакет в Сузуке, а второй — в Остине, с которым работали уже до конца сезона. Если бы эти детали пришли раньше, возможно, мы смогли бы гораздо легче забрать шестое место в Кубке конструкторов, но этого не случилось.
Мы не достигли предела бюджета. Надеюсь, в следующем году будет разница с тем, что происходило в этом, и мы будем чаще и быстрее получать обновления», — приводит слова Чжоу PlanetF1.
«Альфа Ромео» стала шестой в Кубке конструкторов с 55 очками. Столько же баллов набрал «Астон Мартин», но уступил по дополнительным показателям.
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