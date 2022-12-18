Шварцман надеется, что его выступления за «Феррари» заинтересуют команды в автоспорте

Российский гонщик Роберт Шварцман высказался об участии в свободных практиках Формулы-1 и тестах молодых гонщиков в составе «Феррари».



«Надеюсь, что результаты на тестах смогли сделать своё дело. Надеюсь, что это покажет командам ив автоспорте, что я всё ещё здесь и не растерял свои навыки. Работа, которую я выполнял с „Феррари“, пусть и на симуляторе, помогла мне, я стал взрослее и стал более готовым к реальным гонкам.



Если люди забывают о вас, то через некоторое время нужно постучать и напомнить, что вы ещё здесь. Так что я настраивался на тесты и тренировки именно так. Даже если в течение года у меня было не так много возможностей, это все же была возможность показать, кто я есть», — приводит слова Роберта Шварцмана RACER.