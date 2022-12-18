Алексей Попов: Михаэль Шумахер для людей по-прежнему остаётся именем нарицательным

Известный российский комментатор Алексей Попов порассуждал о том, что имя семикратного чемпиона Михаэля Шумахера и спустя годы ассоциируется с быстрыми водителями на обычных дорогах.



«В последнее время я думал, что это раньше фамилия Шумахер была нарицательной, а сейчас уже нет. Буквально вчера ехал и слушал музыкальную передачу по радио, и женщина там рассказала: «Меня облил человек на машине, этого Шумахера поймают».



К сожалению, Михаэль давно в тяжёлом состоянии, про Ральфа помнят только специалисты и те, кто читают его интервью. Мик пока не закрепился, а Давид, сын Ральфа, в DTM не особо хорош.



К чему я? Михаэль до сих пор остаётся именем нарицательным для людей, которые не имеют отношения к автоспорту, к автомобилям. Для них лихач или быстрый водитель — Шумахер, это здорово», — сказал Попов в видео на YouTube-канале SMP Racing.

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