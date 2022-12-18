Марко объяснил, почему считает жёсткие методы воспитания молодых пилотов правильными

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что жёсткие методы воспитания молодых пилотов приносят результат.



«В автогонках, как правило, люди постоянно ищут оправдания своим неудачам — мотор, шины, трасса. Многих молодых гонщиков также поддерживают их родители, вкладывают огромные суммы в их карьеры. Порой тратят больше, чем у них есть. Всё, чтобы их сын стал знаменитым гонщиком.



И я считаю, что обязан в случае необходимости сказать им, что им стоит заняться другим делом и не тратить деньги впустую. В молодёжной программе «Ред Булл» мы даём пилотам возможность стать чемпионом. И, конечно же, это большое давление. Но если ты не можешь с этим справиться, значит, гонки — не твоё», — цитирует Марко GP Blog.