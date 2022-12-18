Марко объяснил, почему считает жёсткие методы воспитания молодых пилотов правильными
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что жёсткие методы воспитания молодых пилотов приносят результат.
«В автогонках, как правило, люди постоянно ищут оправдания своим неудачам — мотор, шины, трасса. Многих молодых гонщиков также поддерживают их родители, вкладывают огромные суммы в их карьеры. Порой тратят больше, чем у них есть. Всё, чтобы их сын стал знаменитым гонщиком.
И я считаю, что обязан в случае необходимости сказать им, что им стоит заняться другим делом и не тратить деньги впустую. В молодёжной программе «Ред Булл» мы даём пилотам возможность стать чемпионом. И, конечно же, это большое давление. Но если ты не можешь с этим справиться, значит, гонки — не твоё», — цитирует Марко GP Blog.
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