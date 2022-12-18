Экс-пилот Формулы-1: Бинотто был просто никаким руководителем

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Марк Зурер считает, что замена Маттиа Бинотто на Фредерика Вассёра позитивно скажется на «Феррари».
«Бинотто — превосходный технический директор. Он вытащил «Феррари» из глубокого кризиса, который особенно касался моторного подразделения. Но, извините меня, он был просто никаким руководителем. Маттиа слишком часто принимал неправильные решения и потом искал оправдания им. Глава команды не должен себя так вести: нужно разбирать ошибки и находить виноватых. Всё не должно проходить бесследно. Думаю, что с Вассёром ситуация изменится и он будет действовать более жёстко», — цитирует Зурера Motorsport-Total.
Маттиа Бинотто покинет пост руководителя «Феррари» 31 декабря. Его заменит Фредерик Вассёр.
- 18 декабря 2022
-
14:47
-
13:38
-
12:58
-
11:55
-
10:50
-
09:59
-
00:51
- 17 декабря 2022
-
23:55
-
23:36
-
23:30
-
21:56
-
21:52
-
20:59
-
20:54
-
19:56
-
18:55
-
18:52
-
17:49
-
17:34
-
16:26
-
15:38
-
14:32
-
13:24
-
12:30
-
11:31
-
10:39
-
09:52
- 16 декабря 2022
-
23:55
-
23:50
-
22:55
-
21:51
-
21:06
-
20:55
-
19:58
-
19:49