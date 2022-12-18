Экс-пилот Формулы-1: Бинотто был просто никаким руководителем

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Марк Зурер считает, что замена Маттиа Бинотто на Фредерика Вассёра позитивно скажется на «Феррари».



«Бинотто — превосходный технический директор. Он вытащил «Феррари» из глубокого кризиса, который особенно касался моторного подразделения. Но, извините меня, он был просто никаким руководителем. Маттиа слишком часто принимал неправильные решения и потом искал оправдания им. Глава команды не должен себя так вести: нужно разбирать ошибки и находить виноватых. Всё не должно проходить бесследно. Думаю, что с Вассёром ситуация изменится и он будет действовать более жёстко», — цитирует Зурера Motorsport-Total.



Маттиа Бинотто покинет пост руководителя «Феррари» 31 декабря. Его заменит Фредерик Вассёр.

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