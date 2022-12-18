Хэмилтон рассказал, чему его научил сезон-2022

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что неудачно сложившийся сезон-2022 научил его лучше понимать команды, которые не борются за победы в чемпионате.



«Я испытывал уважение по отношению ко всем этим командам, которые стремятся делать всё то же самое, что и лидеры, и хотят за что-то бороться. Часто приходилось видеть, как команда проходит через тяжёлые времена, так как построила болид, который не способен конкурировать. И быть частью всего этого, быть свидетелем борьбы — круто.



Мне также нравится следить за тем, как складываются дела у «Макларена». Я ведь начинал свой путь именно там и всегда желаю им успеха, пускай мы и конкуренты. Когда у них дела идут не очень, то мне грустно, потому что, опять же, это команда, где я впервые сел за руль», — приводит слова Хэмилтона Crash.