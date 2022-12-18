Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон рассказал, чему его научил сезон-2022

Хэмилтон рассказал, чему его научил сезон-2022
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что неудачно сложившийся сезон-2022 научил его лучше понимать команды, которые не борются за победы в чемпионате.

«Я испытывал уважение по отношению ко всем этим командам, которые стремятся делать всё то же самое, что и лидеры, и хотят за что-то бороться. Часто приходилось видеть, как команда проходит через тяжёлые времена, так как построила болид, который не способен конкурировать. И быть частью всего этого, быть свидетелем борьбы — круто.

Мне также нравится следить за тем, как складываются дела у «Макларена». Я ведь начинал свой путь именно там и всегда желаю им успеха, пускай мы и конкуренты. Когда у них дела идут не очень, то мне грустно, потому что, опять же, это команда, где я впервые сел за руль», — приводит слова Хэмилтона Crash.

Хейтеров Хэмилтона сильно огорчит разбор сезона Ф-1. Да, Льюис был сильнее Расселла Хейтеров Хэмилтона сильно огорчит разбор сезона Ф-1. Да, Льюис был сильнее Расселла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022