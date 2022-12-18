Хорнер: Ньюи — единственный, кто буквально видит воздух

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отдал должное конструктору австрийской команды Эдриану Ньюи, который считается одним из лучших специалистов в Формуле-1.



«Я всегда был поклонником Ньюи и его работ, начиная с конца 80-х годов. Он был лучшим из всех, кто когда-либо был в Формуле-1. Вопрос заключался лишь в том, как убедить Эдриана присоединиться к «Ред Булл», и тогда нам в этом очень помог Дэвид Култхард.



Ньюи — единственный, кто буквально видит воздух. Он словно живёт в матрице. Кроме того, он очень практичен и до сих пор пользуется чертёжной доской. Наверное, он единственный в Формуле-1, кто от неё не отказался. Мы спорили с Роном Деннисом, чтобы Эдриан забрал свою доску из «Макларена». У нас были и взлёты, и падения, но с Ньюи нам всегда весело», — цитирует Хорнера PlanetF1.

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