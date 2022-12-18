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Штайнер: ограничение бюджетов — лучшее, что случалось с Формулой-1

Штайнер: ограничение бюджетов — лучшее, что случалось с Формулой-1
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что ограничение бюджетов команд благотворно сказывается на Формуле-1.

«В следующем году можем достичь максимально допустимого бюджета за счёт появления нового титульного спонсора. Уверен, что это позволит сделать шаг вперёд — и как команда, и в техническом аспекте. Теперь мы сможем делать всё то, что делают и остальные. Думаю, все команды в новом сезоне израсходуют весь допустимый бюджет.

Если бы не появление ограничений бюджета, мы могли вообще не провести сезон-2020. Так что ограничения бюджета — лучшее, что случалось с Формулой-1. Стоит отдать должное тем, кто придумал это», — приводит слова Штайнера F1i.

В минувшем сезоне «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов.

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