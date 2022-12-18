Ньюи: RB18 стал лучшей машиной «Ред Булл»

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о болиде RB18, на котором в минувшем сезоне команда одержала 17 побед и завоевала восемь поул-позиций.
«У машины, без сомнений, были определённые недостатки в первой половине сезона, и часть из них осталась, но мы нивелировали их, и ко второй половине у нас был абсолютно конкурентный болид.
Очевидно, статистически RB18 стал нашей лучшей машиной. Думаю, что это болид, которым мы можем гордиться. В 2021 году борьба за титул получилась напряжённой, но мы продолжили работать над машиной в течение последнего сезона», – приводит слова специалиста издание GPFans.
Ранее Нико Росберг назвал единственного пилота, способного навязать конкуренцию на одинаковых машинах Максу Ферстаппену.
Болельщики сжигают атрибутику Макса Ферстаппена
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