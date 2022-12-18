Марко встретился с руководством компании «Ред Булл» для обсуждения программы в Формуле-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко встретился с членом правления компании «Ред Булл» Оливером Минцлаффом для обсуждения перспектив программы в Формуле-1.

«Мы встретились уже не в первый раз, но впервые мы поговорили о будущем и о нашей подготовке к нему. В целом у нас общие представления на этот счёт, и Оливер вновь показал, что его интерес к команде очень высок и он отлично обо всём информирован.

Не секрет, что «Ред Булл» в Формуле-1 — флагманский бренд компании. Наша команда за многолетнюю историю добилась сенсационных успехов, в том числе и в области маркетинга. Мы хотим продолжать развиваться в этом направлении, поэтому быстро обо всём договорились, всё проанализировали и теперь займёмся прокладкой курса на будущее.



Дел всегда много, поэтому мы руководствуемся девизом: «Если стоять на месте, вы откатитесь назад», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.