«Кто ещё болеет за Аргентину?» Росберг поделился фото с просмотра финала ЧМ

Чемпион Формулы-1 в 2016 году, немецкий пилот Нико Росберг поделился в социальных сетях фотографией просмотра с финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции, который в настоящий момент проходит в Катаре.

«Кто ещё болеет за Аргентину? Франция победила в последний раз, так что на этот раз должен победить Месси», – написал Росберг в социальных сетях.

Фото: из личного архива Нико Росберга

Основное время завершилось вничью — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В первой половине матча, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария.



Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса — 2:2.