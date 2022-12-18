«Боже мой, что за финал!» Джордж Расселл отреагировал на исход матча Аргентина — Франция

Пилот команды Формулы-1 «Мерседес», британский пилот Джордж Расселл прокомментировал результат финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции, который состоялся сегодня, 18 декабря, в Катаре.

«Боже мой, что за финал чемпионата мира! Отличная работа от обеих команд, отличная работа, Аргентина, отличная работа, Месси», – написал Расселл в социальных сетях.

Напомним, аргентинцы открыли счёт в матче, на 23-й минуте лидер команды Лионель Месси реализовал пенальти. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.

На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.

В дополнительное время вновь отличились Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.