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Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл: Месси обессмертил себя

Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл: Месси обессмертил себя
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Чемпион Формулы-1 1996 года, британский гонщик Деймон Хилл прокомментировал результат финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции, который состоялся сегодня, 18 декабря, в Катаре.

«Какой чемпионат мира и какой финал. Вау. Мои поздравления Аргентине. Обе команды дали нам столько поводов для изумления. А теперь Месси ещё больше себя обессмертил», – написал Хилл в социальных сетях.

Напомним, аргентинцы открыли счёт в матче, на 23-й минуте лидер команды Лионель Месси реализовал пенальти. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.

На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.

В дополнительное время вновь отличились Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.

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