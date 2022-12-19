«Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо». Серхио Перес обратился к Лионелю Месси
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Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес обратился к легендарному футболисту Лионелю Месси, вчера, 18 декабря, в составе сборной Аргентины ставшему чемпионом мира в Катаре.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила Францию по итогам серии пенальти. Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время, забив по три мяча.
«Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо. Мои поздравления Лионелю Месси и всем аргентинцам», – написал Перес в социальных сетях.
35-летний Лионель Месси, для которого завершившееся мировое первенство стало пятым в карьере, был признан лучшим игроком чемпионата. Всего на его счету семь мячей в чемпионате.
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Как Месси танцевал с Кубком мира на столе:
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