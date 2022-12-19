Льюис Хэмилтон назвал команду, которой желает более сильного сезона в следующем году
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что был бы рад, если б команда «Макларен» в следующем сезоне показала более качественный результат, чем в предыдущем.
«Я хочу, чтобы у них [«Макларена»] всё было хорошо. Поэтому надеюсь, что в следующем году сезон у них сложится лучше», — приводит слова Хэмилтона Crash.net со ссылкой на C4.
В минувшем сезоне Формулы-1 «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов. Британская команда набрала 159 очков. Трофей завоевал австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 759 баллов. «Феррари» (554), заняла второе место, топ-3 замкнул «Мерседес» (515).
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
09:54
-
09:29
-
02:52
-
00:39
- 18 декабря 2022
-
23:34
-
22:25
-
21:57
-
21:45
-
21:20
-
20:13
-
20:05
-
18:51
-
17:39
-
16:51
-
15:47
-
14:47
-
13:38
-
12:58
-
11:55
-
10:50
-
09:59
-
00:51
- 17 декабря 2022
-
23:55
-
23:36
-
23:30
-
21:56
-
21:52
-
20:59
-
20:54
-
19:56
-
18:55
-
18:52
-
17:49
-
17:34
-
16:26
Партнерский контент