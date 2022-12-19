Льюис Хэмилтон назвал команду, которой желает более сильного сезона в следующем году

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что был бы рад, если б команда «Макларен» в следующем сезоне показала более качественный результат, чем в предыдущем.



«Я хочу, чтобы у них [«Макларена»] всё было хорошо. Поэтому надеюсь, что в следующем году сезон у них сложится лучше», — приводит слова Хэмилтона Crash.net со ссылкой на C4.



В минувшем сезоне Формулы-1 «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов. Британская команда набрала 159 очков. Трофей завоевал австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 759 баллов. «Феррари» (554), заняла второе место, топ-3 замкнул «Мерседес» (515).

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