«Ты заслуживаешь этого, кумир». Марк Маркес поздравил Месси с победой на чемпионате мира

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил лидеру и капитану сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси.
«Ты стремился к этому и получил его! У твоих ног, Месси. Ты заслуживаешь всего этого, кумир», — написал Маркес.
Напомним, в финале чемпионата мира встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.
На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перетекла в дополнительное время, где команды обменялись голами. В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.
Член сборной Аргентины прыгнул головой в мусорный контейнер:
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