Эксперт объяснил, почему Хэмилтон слабо выступал в начале сезона-2022

Бывший пилот Формулы-1, ныне авторитетный эксперт Карун Чандхок считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступал в начале сезона-2022 без мотивации.

«В начале года, я уверен, что у Хэимлтона не было мотивации, и я могу это понять. Это напомнило мне Сенну в 1993 году: парень, который был гонщиком номер один в своем поколении, приезжает на первую гонку и говорит: «Боже, в квалификации я могу оказаться максимум на третьем ряду». Где в такой ситуации взять мотивацию?

Джордж Рассел начал свой первый год в Mercedes и сразу же выглядел хорошо по сравнению с семикратным чемпионом мира. Однако после летнего перерыва Льюис перешел на новую ступень. Я думаю, что в середине года, когда Льюис немного очнулся и стал показывать результат, у Джорджа начался период, когда он не мог выйти вперед. Думаю, он подумал: «Вау, я разбудил зверя!», — приводит слова Чандхока Gpblog.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: