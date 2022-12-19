Эксперт объяснил, почему Хэмилтон слабо выступал в начале сезона-2022

Бывший пилот Формулы-1, ныне авторитетный эксперт Карун Чандхок считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступал в начале сезона-2022 без мотивации.
«В начале года, я уверен, что у Хэимлтона не было мотивации, и я могу это понять. Это напомнило мне Сенну в 1993 году: парень, который был гонщиком номер один в своем поколении, приезжает на первую гонку и говорит: «Боже, в квалификации я могу оказаться максимум на третьем ряду». Где в такой ситуации взять мотивацию?
Джордж Рассел начал свой первый год в Mercedes и сразу же выглядел хорошо по сравнению с семикратным чемпионом мира. Однако после летнего перерыва Льюис перешел на новую ступень. Я думаю, что в середине года, когда Льюис немного очнулся и стал показывать результат, у Джорджа начался период, когда он не мог выйти вперед. Думаю, он подумал: «Вау, я разбудил зверя!», — приводит слова Чандхока Gpblog.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
- 19 декабря 2022
-
14:55
-
14:55
-
14:41
-
14:10
-
13:32
-
12:41
-
12:39
-
11:49
-
11:39
-
10:49
-
09:54
-
09:29
-
02:52
-
00:39
- 18 декабря 2022
-
23:34
-
22:25
-
21:57
-
21:45
-
21:20
-
20:13
-
20:05
-
18:51
-
17:39
-
16:51
-
15:47
-
14:47
-
13:38
-
12:58
-
11:55
-
10:50
-
09:59
-
00:51
- 17 декабря 2022
-
23:55
-
23:36
-
23:30