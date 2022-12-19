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Мазепин вместе с Хабибом покинул Катар на самолёте. Фото

Мазепин вместе с Хабибом покинул Катар на самолёте. Фото
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Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию с соотечественником, экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Возвращаемся из Катара с легендой», — подписал фото Мазепин.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Мазепин и Хабиб посещали Катар, где проходил чемпионат мира по футболу. Оба присутствовали на финальном матче, в ходе которого встречались сборные Франции и Аргентины. Победу в серии пенальти одержали аргентинцы.

Напомним, перед началом сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с Мазепиным. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты Дмитрий Мазепин.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

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