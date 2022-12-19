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Раскрыты зарплаты пилотов Формулы-1 по итогам 2022 года

Раскрыты зарплаты пилотов Формулы-1 по итогам 2022 года
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Издание Racingnews365 представило заплаты гонщиков Формулы-1. Самым высокооплачиваемым пилотом чемпионата остаётся семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Оклад британца в 2022 году составил $ 40 млн.

Информация об окладах остаётся закрытой, но, как отмечает издание, перед тем как представить зарплаты, были проведены консультации с различными источниками в паддоке Формулы-1, что повышает точность исследования.
На втором месте по гонорарам находится Макс Ферстаппен из «Ред Булл» – $ 35 млн, замыкает топ-3 Фернандо Алонсо («Альпин») – $ 20 млн.

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2022 году:

Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 40 млн.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 35 млн.
Фернандо Алонсо («Альпин») – $ 20 млн.
Себастьян Феттель («Астон Мартин») – $ 15 млн.
Даниэль Риккардо («Макларен») – $ 15 млн.
Ландо Норрис («Макларен») – $ 15 млн.
Шарль Леклер («Феррари») – $ 12 млн.
Карлос Сайнс («Феррари») – $ 10 млн.
Валттери Боттас («Альфа Ромео») – $ 10 млн.
Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 10 млн.
Серхио Перес («Ред Булл») – $ 10 млн.
Джордж Расселл («Мерседес») – $ 5 млн.
Эстебан Окон («Альпин») – $ 5 млн.
Пьер Гасли («Альфа Таури») – $ 5 млн.
Кевин Магнуссен («Хаас») – $ 5 млн.
Александер Албон («Уильямс») – $ 2 млн.
Мик Шумахер («Хаас») – $ 1 млн.
Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – $ 1 млн.
Николас Латифи («Уильямс») – $ 1 млн.
Юки Цунода («Альфа Таури») – $ 0,75 млн.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:

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