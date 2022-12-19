«Феррари» показала фото Шварцмана, сделанное Леклером
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«Феррари» в своих социальных сетях опубликовала фотографию россиянина Роберта Шварцмана, которую сделал пилот команды Шарль Леклер.
В постсезонных тестах в Абу-Даби пилот «Скудерии» Шварцман показал третий результат, уступив лишь Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру. Роберт проехал 116 кругов.
По ходу минувшего сезона Роберт Шварцман работал на симуляторе на базе команды и дважды выходил на свободную тренировку, по одному разу заменив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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