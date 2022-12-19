«Проигрыши словно личное падение». Вольф — о том, как переживает неудачи «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что болезненно воспринимает неудачные выступления команды.
«Все эти годы я всегда с опаской относился к чувству поражения. Проигрыши я принимаю настолько сильно, словно это личное падение. Всё это может продолжаться по несколько дней. Забавно, как в таких случаях мозг защищает вас. Отстаёшь на полсекунды, в следующей гонке – на две с половиной. А мозг говорит, что всё нормально. Но это не так. Необходимо заново дать оценку своему уровню. Поэтому каждый раз, когда я чувствую себя слишком комфортно в какой-либо ситуации, в том числе перед гонкой, я начинаю беспокоиться, а полностью ли я вовлечён в процесс», — приводит слова Вольфа GPFans со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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