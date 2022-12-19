Болгарский подопечный Алонсо перейдёт в Формулу-3

Болгарский гонщик Никола Цолов, чьей карьерой занимается двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, проведёт следующий сезон в Формуле-3. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях.
«Я очень рад объявить, что в следующем году я буду выступать в Формуле-3 в составе «АРТ Гран-при»! Это большой шаг вперёд в моей карьере, и он, безусловно, будет непростым, но я и моя команда будем стремиться к максимально возможному результату! Спасибо всем за поддержку и до встречи в Бахрейне!» — написал Никола Цолов в своих социальных сетях.
С марта 2022 года Цолов является участником молодёжной программы «Альпин».
В минувшем сезоне болгарский гонщик выступал в чемпионате Испанской Формулы-4, в доминирующем стиле выиграв титул, — Цолов выиграл 13 гонок из 21, а ещё в пяти поднялся на подиум. По итогам чемпионата Никола набрал 400 очков, опередив ближайшего преследователя, австралийца Хью Бартера, на 113 баллов.
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