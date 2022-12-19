Технический директор «Астон Мартин»: не думаю, что мы что-то потеряли из-за ухода Феттеля

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз высказался о влиянии ухода Себастьяна Феттеля на команду.
«Для команды очень важно, чтобы у нас были пилоты, способные давать хорошую обратную связь. Речь не о положительных отзывах, потому что болид не всегда нас радует, а о подробном описании ощущений за рулём. Это важно для нас. И нам повезло, что Лэнс Стролл хорош в этом вопросе. Не думаю, что мы что-то потеряем с уходом Себастьяна.
В следующем сезоне мы хотим подготовить на порядок лучшую машину. Мы хотим видеть серьёзный прогресс, и нам нужно убедиться, что у нас есть гонщики, способные извлечь из этого максимальную пользу. Лэнс умеет пилотировать, а у Алонсо к этому всему есть ещё и огромный опыт и впечатляющий послужной список. Думаю, у нас очень интересный состав пилотов», — приводит слова Фэллоуза GPFans.
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