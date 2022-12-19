Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Технический директор «Астон Мартин»: не думаю, что мы что-то потеряли из-за ухода Феттеля

Технический директор «Астон Мартин»: не думаю, что мы что-то потеряли из-за ухода Феттеля
Комментарии

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз высказался о влиянии ухода Себастьяна Феттеля на команду.

«Для команды очень важно, чтобы у нас были пилоты, способные давать хорошую обратную связь. Речь не о положительных отзывах, потому что болид не всегда нас радует, а о подробном описании ощущений за рулём. Это важно для нас. И нам повезло, что Лэнс Стролл хорош в этом вопросе. Не думаю, что мы что-то потеряем с уходом Себастьяна.

В следующем сезоне мы хотим подготовить на порядок лучшую машину. Мы хотим видеть серьёзный прогресс, и нам нужно убедиться, что у нас есть гонщики, способные извлечь из этого максимальную пользу. Лэнс умеет пилотировать, а у Алонсо к этому всему есть ещё и огромный опыт и впечатляющий послужной список. Думаю, у нас очень интересный состав пилотов», — приводит слова Фэллоуза GPFans.

Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022