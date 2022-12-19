Гонщики Формулы-1 подарили друг другу забавные подарки, став Тайными Сантами

Перед Рождеством пресс-служба Формулы-1 традиционно опубликовала видеоролик, посвящённый тому, как пилоты играли в Тайного Санту. На сей раз в этом мероприятии приняли участие 19 пилотов — все, кроме Льюиса Хэмилтона.

Так, например, Даниэль Риккардо подарил Эстебану Окону сборник комиксов про Человека-Паука, большим фанатом которого является француз.

Фото: f1.com

Риккардо подарок, в свою очередь, сделал Николас Латифи, подарив ему набор для фотографий и футболку.



Интересный подарок Латифи подготовил Себастьян Феттель — четырёхкратный чемпион мира подарил Николасу пчёл и пачку печенья.



Феттель получил в подарок посаженный в Швейцарии клён — подарок ему достался от напарника, Лэнса Стролла.



Строллу подарок организовал Валттери Боттас — канадцу достался джин производства финского гонщика, а вот Боттасу достался более забавный подарок — Валттери получил от Карлоса Сайнса велосипедный костюм с миньонами и бананами.



Сайнсу в подарок от Пьера Гасли достался свитер бренда «Альфа Таури», а вот Гасли досталась настольная игра «Монополия» — от Фернандо Алонсо.

Фото: f1.com

Забавный подарок сделали Алонсо — испанцу подарили зеркало заднего вида от машины. По утверждениям автора подарка Кевина Магнуссена, это зеркало от его первого автомобиля.

Фото: f1.com

Ещё более забавный подарок достался Кевину Магнуссену — датчанину подарили чёрно-оранжевый флаг (из-за которого он трижды в сезоне-2022 лишался возможного хорошего результата), а также расчёску для бороды и шар-антистресс, причём игрушку-антистресс Кевину подарила мама Албона.

Фото: f1.com

Албону, в свою очередь, достались тапочки с пандами и краска для волос — автором подарка стал Серхио Перес.



Пересу подарили бутылку саке — ожидаемо, что автором подарка стал Юки Цунода.



Цуноде же была подарена его фотография с Пьером Гасли от Ландо Норриса.

Фото: f1.com

Норрис получил в подарок одежду и обувь для занятий гольфом от Мика Шумахера.



Покидающий Формулу-1 Шумахер получил плюшевого льва, а вместе с ним сертификат на «усыновление» настоящего льва — от Макса Ферстаппена.



Новоиспечённого чемпиона мира с подарком не могли не подколоть, что и сделал Шарль Леклер, подарив голландцу игру F1 22, но не обычную, а коллекционное издание с Шарлем на обложке. «Моему самому большому фанату», — подписал подарок Леклер.

Фото: f1.com

Леклеру подарок делал Гуаньюй Чжоу, и монегаску достался китайский чайный набор.



Чжоу, в свою очередь, получил подарок от Джорджа Расселла — китайскому гонщику подарили игрушечного раптора и набор рождественских носков.



Британец же, в свою очередь, получил подарок от Окона, закрыв тем самым круг подарков. Расселлу достался маленький барабан.