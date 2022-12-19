Хорнер: пятый Кубок конструкторов — особенное достижение

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что победа в Кубке конструкторов в пятый раз в истории важна для команды с точки зрения исторических результатов.



«Конечно, рекорды команды важны. Особенно если учесть то, с какими командами нас сравнивают. Пятый Кубок конструкторов стал особенным достижением. Особенно, учитывая то, что мы относительно молодая команда. И тот факт, что мы столь многого достигли за короткий промежуток времени, говорит о том, что все в «Ред Булл» преданы общему делу», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.



«Ред Булл» находится на шестом месте по количеству выигранных Кубков конструкторов в истории, уступая «Феррари» (16 выигранных титулов), «Уильямсу» (9), «Макларену» (8), «Мерседесу» (8) и «Лотусу» (7).