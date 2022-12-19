Хорнер: пятый Кубок конструкторов — особенное достижение

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что победа в Кубке конструкторов в пятый раз в истории важна для команды с точки зрения исторических результатов.
«Конечно, рекорды команды важны. Особенно если учесть то, с какими командами нас сравнивают. Пятый Кубок конструкторов стал особенным достижением. Особенно, учитывая то, что мы относительно молодая команда. И тот факт, что мы столь многого достигли за короткий промежуток времени, говорит о том, что все в «Ред Булл» преданы общему делу», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.
«Ред Булл» находится на шестом месте по количеству выигранных Кубков конструкторов в истории, уступая «Феррари» (16 выигранных титулов), «Уильямсу» (9), «Макларену» (8), «Мерседесу» (8) и «Лотусу» (7).
- 19 декабря 2022
-
20:55
-
19:55
-
19:42
-
18:52
-
17:56
-
17:39
-
16:53
-
15:54
-
15:39
-
14:55
-
14:55
-
14:41
-
14:10
-
13:32
-
12:41
-
12:39
-
11:49
-
11:39
-
10:49
-
09:54
-
09:29
-
02:52
-
00:39
- 18 декабря 2022
-
23:34
-
22:25
-
21:57
-
21:45
-
21:20
-
20:13
-
20:05
-
18:51
-
17:39
-
16:51
-
15:47
-
14:47