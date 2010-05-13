Хэмилтон: надеюсь, в Q1 все будут вести себя ответственно
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Пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон заявил, что надеется на ответственный подход всех гонщиков к квалификации Гран-при Монако.
«Я не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что все будут вести себя ответственно. Конечно, все хотят проехать чистый круг, и надеюсь, что это удастся всем. Сегодня нам удалось это, так что в том, чтобы пройти чистый круг, нет ничего невозможного. Но у многих пилотов круги были испорчены, так что будет трудно. У нас состоится брифинг гонщиков, и мы постараемся поработать над тем, чтобы все мы смогли проделать наилучшую работу», — цитирует Хэмилтона Autosport.
Напомним, что «Чемпионат.ру» проведёт онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Монако.
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