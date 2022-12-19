Падди Лоу объяснил, почему лимит бюджетов не повлиял на лидирующую группу команд в Ф-1

Бывший технический директор «Мерседеса» Падди Лоу высказался о влиянии ограничения бюджетов на расклад сил в Формуле-1.



«Прекрасно, что новый регламент помог изменить расклад сил в лидирующей группе. Но стоит отметить, что первая тройка не изменилась, несмотря на ограничение расходов. В чём причина? Всё дело в техническом совершенстве, способностях инженеров, которые никуда не уходят, несмотря на лимит бюджетов.



«Мерседес»? При подготовке к новому сезону у них что-то пошло не так. Тем не менее они проделали отличную работу в ходе сезона и сильно прибавили. Никогда не нужно недооценивать «Мерседес». Интересно, что они покажут в следующем году», — приводит слова Лоу PlanetF1.

Ранее Лоу рассказал, что был счастлив видеть, как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выигрывает чемпионский титул Формулы-1 в 2021 году, несмотря на то что это событие произошло при противоречивых обстоятельствах.