Шварцман проведёт тесты в IndyCar и может заменить Палоу в команде Чипа Ганасси в 2024-м

Российский гонщик Роберт Шварцман примет участие в тестах IndyCar в январе 2023 года в составе команды «Чип Ганасси Рейсинг», сообщает RACER. Как сообщает источник, в команде уже приступили к оценке возможных вариантов на сезон-2024 и тесты станут частью этой программы.
Шварцман станет одним из нескольких гонщиков, которым предстоит пройти эти тесты.
В команде Чипа Ганасси нет мест на сезон-2023, однако по окончании следующего года коллектив должен покинуть Алекс Палоу, перейдя в «Макларен». И именно на место испанского чемпиона IndyCar и ведёт поиски американский коллектив.
В постсезонных тестах в Абу-Даби пилот «Скудерии» Шварцман показал третий результат, уступив лишь Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру. Роберт проехал 116 кругов.
По ходу минувшего сезона Роберт Шварцман работал на симуляторе на базе команды и дважды выходил на свободную тренировку, по одному разу заменив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.
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