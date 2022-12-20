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Французский гонщик Формулы-Е сменит номер в память о Жюле Бьянки

Французский гонщик Формулы-Е сменит номер в память о Жюле Бьянки
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Французский гонщик Формулы-Е Норман Нато сменит номер в память о погибшем пилоте Формулы-1 Жюле Бьянки.

«Я счастлив и горд выступать в Формуле-Е под номером 17. Этот номер многое значит для меня. Я начинал в картинге и выигрывал чемпионаты под этим номером. Жюль участвовал в гонках Формулы-1 с этим номером, что делает его ещё более особенным для меня», — приводит слова Нормана Нато RaceFans.

Напомним, 17-й номер выведен из обращения в Формуле-1.

Что касается Нато, то для него предстоящий сезон станет третьим в Формуле-Е. В первом сезоне он выступал под 71-м номером, а в прошлом году — под десятым, заменяя Сэма Бёрда. Ранее под 17-м номером в Формуле-Е выступал Ник де Врис.

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