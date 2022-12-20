Андретти: в «Ред Булл» не заинтересованы в продаже «Альфа Таури»

Бывший гонщик Формулы-1 Майкл Андретти рассказал о продвижении своего проекта по заявке команды в Формуле-1 и прокомментировал слухи о возможной покупке им команды «Альфа Таури».
«Нет, «Ред Булл» не заинтересован в продаже «Альфа Таури». Но мы работаем каждый день, чтобы получить разрешение на создание новой команды. Я всё ещё уверен в нашем проекте. Мы ещё не получили разрешения, но очень близки», — приводит слова Андретти Motorsport Week.
В настоящий момент Андретти пытается создать проект команды Формулы-1, однако потенциальные соперники выступают против этого. Главная причина — влияние новой команды на перераспределение призового фонда. При этом сам Марио Андретти недавно заявил, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1, а также высказал мнение, что в «Королевских гонках» могли бы выступать 11 или 12 команд.
Ранее стало известно, что компания строит новую автоспортивную базу. Строительство сооружения начнётся до конца этого года.
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