Расселл рассказал, сколько времени он планирует провести в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о том, что хотел бы провести всю карьеру в немецкой команде.
«Когда вы приходите в команду такого калибра, то, конечно, вам сразу же хочется начать бороться за победу в чемпионате — но это долгая карьера. Это долгое путешествие, которое мы проходим вместе.
Я вижу себя в «Мерседесе» до конца своей карьеры. Если я спрошу себя, где, по моему мнению, будет лучшее место для меня в течение следующих 15 лет — думаю, что это «Мерседес».
Мы пережили один трудный год, но если посмотреть на прогресс, которого мы добились, то можно увидеть, как мы сократили этот разрыв, и нет причин, почему мы не можем продолжать сокращать его в 2023 году. Надеюсь, мы сможем обогнать наших соперников», — приводит слова Расселла GPFans.
Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура:
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