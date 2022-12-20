Зак Браун: Пиастри будет показывать сенсационные результаты

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о 21-летнем гонщике команды Оскаре Пиастри.

«Мы думаем, что Оскар будет показывать сенсационные результаты. Если посмотреть на его карьеру, понимаешь, что он одержал много побед уже в свой первый год. А это говорит о том, что он особенный гонщик. У него отличный психологический подход к спорту. У Ландо большой опыт, и мы чувствуем, что у нас отличное сочетание опыта и молодости. Так что не можем дождаться момента, когда потенциал наших пилотов раскроется», — приводит слова Брауна издание Fox Sports Australia со ссылкой на его выступление на канале «Макларена» в YouTube.

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Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение «Макларена» заменить Даниэля Риккардо на Оскара Пиастри.