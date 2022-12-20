Чандхок: истинный ущерб от конфликта Ферстаппена и Переса мы увидим в следующем году

Бывший индийский гонщик Формулы-1 Карун Чандхок считает, что «истинный ущерб» от конфликта между пилотами «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом в конце сезона-2022 ещё не проявился.

Напомним, в гонке на Гран-при Бразилии Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу перед финишем, сославшись на личные причины. После заезда Перес произнёс в адрес Ферстаппена: «Он показал, кем является на самом деле», что позже переросло в ещё больший конфликт.

«Истинный ущерб, нанесенный конфликтом в Бразилии, мы узнаем только в следующем году, в тот момент, когда Чеко попросят помочь Максу. Я думаю, это будет интересно.

Пересу в любом случае нужно навязать борьбу Максу, потому что в этом году он только три раза обогнал Макса в квалификации. Все три раза были на уличных трассах. Он должен навязать свою борьбу», — приводит слова Чандхока GPFans.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: