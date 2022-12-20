Джордж Расселл назвал самое яркое событие минувшего сезона Формулы-1

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что для него стало самым ярким моментом минувшего сезона.



«Моим главным событием на трассе, без сомнения, был этап в Бразилии. Без сомнения, это был совершенно особенный момент для меня – победа на первом Гран-при. Что было ещё более особенным, так это то, как вся команда отреагировала на эту победу и как много она значила для всех в Брэкли и Бриксуорте. Это был действительно особенный момент», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».



На Гран-при Бразилии Расселл одержал первую победу в карьере.

Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура:

Ранее Джордж рассказал, что его больше всего впечатлило при работе с Льюисом Хэмилтоном.