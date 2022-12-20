В «Альпин» приняли решение по поводу своей Академии после скандала с Пиастри

В «Альпин» намерены продолжить работу своей академии, несмотря на скандал, связанный с Оскаром Пиастри, который перешёл в «Макларен». Об этом сообщил генеральный директор команды Лоран Росси.

«Нам сказали, что мы должны пересмотреть свои взгляды на молодых гонщиков, которых выращиваем. Если мы тратим много денег и доводим гонщиков до определённого уровня, после чего они решают уйти в другое место, то действительно ли мы должны это делать?

Это было то, что мы рассмотрели — но мы всё равно продолжаем поддерживать программу «Молодой пилот» и Академию «Aльпин», — приводит слова Росси GPblog.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 Пиастри стал участником громкого скандала. После того, как в «Альпин» сообщили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них, австралиец тут же заявил, что не намерен этого делать и желает выступать за «Макларен».

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