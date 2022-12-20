Марко высказался о том, кто должен оплатить суперлицензию Ферстаппена стоимостью $ 1 млн

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что, насколько он помнит, команда должна будет оплатить суперлицензию пилоту Максу Ферстаппену. Она необходима для выступления в следующем сезоне. Цена суперлицензии составляет почти € 1 млн (€ 963,8 тыс – чуть более $ 1 млн).
«Насколько мне известно, в контракте Макса указано, что заплатить должны мы», — приводит слова Марко Sports Mole.
Напомним, согласно последним поправкам к спортивному регламенту «Королевских гонок», базовая стоимость суперлицензии пилота составит € 10,4 тыс. Кроме того, каждый пилот должен заплатить по € 2,1 тыс. за каждое заработанное очко в сезоне-2022. Самая дорогая суперлицензия в следующем сезоне Формулы-1 будет у Ферстаппена.
Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена:
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